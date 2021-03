Ghost in the Shell arriva in home video, il film anime disponibile in Italia dal 14 aprile

Dal 14 aprile 2021, il capolavoro cyberpunk di Mamoru Oshii Ghost in the Shell sarà disponibile in Italia in un'imperdibile edizione Home Video firmata Eagle Pictures. L'edizione includerà tre dischi con il film anime del 1995: 4K Ultra HD, Blu-ray classico e Blu-ray con la versione 2.0, il tutto accompagnato da una card da collezione limitata.

Ghost in the Shell è uno dei pilastri dell'animazione giapponese, e questa nuova edizione per collezionisti è assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati del genere. Eagle Pictures ha confermato che i primi due dischi includeranno sia il doppiaggio storico italiano che quello nuovo, oltre ovviamente alla lingua originale con sottotitoli. Il prezzo di lancio è di €34,99.

Eagle Pictures descrive così la sinossi del lungometraggio: "Tokyo, 2029. Le reti telematiche controllano comunicazioni, economia e produzione. In questo mondo, che ha portato alla quasi totale ibridazione tra esseri umani e macchine, i cyborg hanno superato i limiti degli esseri umani in ogni settore, grazie ai loro impianti bionici e al mantenimento dell’essenza (il ghost) della razza umana. La criminalità informatica è la nuova frontiera della malavita organizzata e viene contrastata tramite la Sezione 9, gruppo di agenti capitanato dall’ibrido donna androide Maggiore Motoko Kusanagi. Un’entità misteriosa e onnipresente, il “Burattinaio”, sta hackerando il sistema nella sua totalità, mettendo in crisi la distinzione tra uomini e macchine".

Cosa ne pensate? Interessati? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più sull'opera, invece, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento sul manga di Ghost in the Shell.