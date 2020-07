Ghost in the Shell: la famosa Yuriko Tiger presenta un bel cosplay di Motoko Kusanagi

Ghost in the Shell si è rinnovato di recente con la nuova serie Ghost in the Shell: Sac_2045 presente su Netflix. Il colosso ha riportato all'attenzione degli spettatori quel franchise che qualche anno prima non aveva brillato dopo il film hollywoodiano di Scarlett Johansson. Tuttavia rimane un brand importante con tanti fan intorno.

Protagonista di Ghost in the Shell è Motoko Kusanagi, soldato della sezione 9 con capelli scuri e corti e nonostante l'apparenza umana, è un essere artificiale. In Ghost in the Shell sarà ripetutamente messa alla prova e si farà domande sulla sua intelligenza, sulla sua vita o non vita e sulla sua esistenza. Di sicuro diventa molto più reale quando nella realtà arrivano cosplay su Motoko Kusanagi.

A rappresentarla stavolta è Yuriko Tiger, una ragazza italiana nota per il suo lavoro da modella e youtuber e che sul proprio canale racconta la vita in Giappone. Da appassionata, si presta anche a fare da modella per personaggi fittizi come appunto Motoko Kusanagi di Ghost in the Shell.

Basandosi sulle illustrazioni preparate da Ilya Kushinov per Ghost in the Shell: Sac_2045, Yuriko Tiger ha presentato sul proprio account Instagram tre foto che potete vedere in basso. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Ghost in the Shell?