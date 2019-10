Ghost in the Shell: l'italiano LRNZ presenterà a Lucca il poster di Global Neural Network

Edizioni Star Comics ha deciso di fare le cose in grande per il Lucca Comics & Games 2019. Oltre ad avere come ospite il grande Hirohiko Araki infatti, è stata recentemente confermata la presenza dell'italianissimo Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ.

Oltre a parlare di Bakemonogatari - Monster Tale come precedentemente annunciato dunque, ci sarà anche un po' di spazio per Ghost in the Shell. Di seguito vi mostriamo il Comunicato Stampa inviatoci poco fa dalla casa editrice.

"Come già annunciato, LRNZ sarà uno dei grandi ospiti presenti in Piazza Star Comics a Lucca Comics & Games 2019, ma le sorprese non finiscono qui! Oltre a essere l’autore della Variant Cover del primo volume di Bakemonogatari - Monster Tale e di uno degli episodi che comporranno il nuovissimo The Ghost in the Shell: Global Neural Network, il maestro LRNZ ha anche illustrato un poster esclusivo dedicato all’iconico personaggio di Motoko Kusanagi. THE GHOST IN THE SHELL è stato uno dei primi manga a ottenere un clamoroso successo internazionale, aprendo le porte a un nuovo capitolo nella storia del sci-fi cyberpunk. THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK è un volume unico interamente a colori che raccoglie quattro storie ispirate all’universo narrativo creato da Shirow Masamune, e realizzate da maestri del fumetto internazionale – fra i quali figura lo stesso LRNZ".

Il Volume in questione sarà disponibile in fumetteria e libreria dal 13 novembre, ma potrete trovarlo in anteprima in Piazza Star Comics durante il festival lucchese. Inoltre coloro che lo acquisteranno riceveranno in regalo – fino esaurimento scorte – lo speciale poster realizzato da LRNZ.