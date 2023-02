Ghost in the Shell: il regista Mamoru Oshii lancia il suo corso online

Sebbene al momento della sua uscita, nel 1995, il film Ghost in the Shell non venne accolto molto bene né dalla critica né dagli appassionati del manga di Shirow, oggi viene considerato come un cult dell'animazione giapponese. Questo grazie soprattutto alla regia di Mamoru Oshii, il quale si è lanciato in un nuovo progetto online.

Attraverso la piattaforma Naro, infatti, il maestro ha realizzato un minicorso dedicato ad un’analisi approfondita delle sue opere più famose, ripercorrendo le tappe centrali della produzione e dando preziosi consigli a chi, come lui anni fa, sogna di diventare un regista di film d’animazione. Si tratta di una serie di video registrati, scaricabili da chi acquisterà il corso, in cui aspiranti registi o grandi appassionati dei lavori del maestro, andranno a ripercorrere da vicino anche momenti chiave della storia del medium e dei classici che l’hanno caratterizzata, ricevendo anche preziosi consigli per alimentare la propria creatività.

Naro ha presentato il corso così: “20 video per un totale di più di 5 ore del leggendario regista di film e anime Mamoru Oshii, il quale condividerà le sue formule creative, i metodi di sviluppo dietro un’idea, raccontando anche aneddoti della sua vita come regista di un’industria ormai ben inserita all’interno della cultura popolare”. Attualmente è possibile acquistare il corso per 61 dollari, circa 57 euro, ma al termine dell’offerta sarà disponibile a 75 dollari, vale a dire 70 euro.

Prima di salutarci, vi lasciamo con una frase pronunciata da Oshii stesso per promuovere il corso: “il destino di un regista dell’animazione è di affidarsi sempre al linguaggio come unica base del processo di filmmaking”. In conclusione, vi lasciamo alle dure parole di Oshii riguardo i film di Anno e Shinkai.