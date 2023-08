Ghost in the Shell: SAC_2045, arriva il film The Last Human! Ecco la data del debutto

Il sito ufficiale dell'anime Ghost in the Shell: SAC_2045 ha svelato giovedì il titolo, il teaser e la visual del film della seconda stagione dell'anime. Il film Ghost in the Shell: SAC_2045 The Last Human sarà proiettato in 30 sale a livello nazionale per una durata limitata di tre settimane.

Il trailer, che potete visionare all'interno dell'articolo, contiene la sigla di apertura della seconda stagione "Secret Ceremony" dei Millennium Parade che, insieme alla canzone finale dell'anime "No Time to Cast Anchor" dello stesso gruppo, saranno le sigle ufficiale del film.

Come per il primo film compilation, il nuovo film aggiungerà nuove scene alla storia. La prima stagione ha debuttato su Netflix in tutto il mondo nell'aprile 2020 con 12 episodi. Kōkaku Kidōtai SAC_2045 Jizoku Kanō Sensō, tradotto Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War, il film compilation della prima stagione, è uscito in Giappone nel novembre 2021 per una proiezione limitata di due settimane in 20 sale ed è successivamente stato pubblicato su Netflix.

La seconda stagione è stata presentata in anteprima mondiale su Netflix nel maggio 2022. I registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki hanno diretto l'anime presso gli studi Production IG e Sola Digital Arts.

Nell'anno 2045, dopo un disastro economico che ha distrutto il valore di tutte le forme di contante e moneta elettronica, le "Grandi 4" nazioni del mondo sono impegnate in uno stato di perenne "guerra sostenibile" per far andare avanti l'economia. In questo mondo, Motoko, Batou e altri membri della Sezione 9 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza si sono venduti come mercenari del gruppo "GHOST", usando i loro miglioramenti cibernetici e l'esperienza in battaglia per guadagnarsi da vivere. Tuttavia, una cospirazione scoperta dall'ex capo Aramaki costringe la Sezione 9 a riunirsi.

La serie presenta un utilizzo della CGI molto interessante e i fan dell'originale franchise Ghost in the Shell non dovrebbero assolutamente perdersela.