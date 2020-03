Ghost in the Shell: SAC_2045 debutta il 23 aprile, poster e novità sull'anime Netflix

Meno di un mese ci separa dal debutto di Ghost in the Shell: SAC_2045, il nuovo anime di Production I.G distribuito da Netflix. Ma di cosa parla esattamente questa nuova rivisitazione anime? Andiamo a scoprire tutti i dettagli e diamo un'occhiata al nuovo poster ufficiale condiviso pochi istanti fa.

Ghost in the Shell: SAC_2045 è stato annunciato per la prima volta nel 2017 da Kodansha, la casa editrice giapponese detentrice dei diritti del manga, il colosso streaming americano Netflix e lo studio di animazione Production I.G, già celebre per il saltuario utilizzo delle tecnica di animazione in 3DCG.

La trama della serie è tratta direttamente dall'opera magna di Masaume Shirow, e sarà raccontata in un totale di 24 episodi, divisi in due stagione da un cour l'una. I primi 12 episodi comporranno la stagione uno e sono stati diretti da Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Higashi no Eden), mentre la seconda tranche, presumibilmente distribuita il prossimo anno, sarà diretta da Shinji Aramaki (Appleseed, Evangelion: Another Impact) e scriverà la parola fine sulla serie Netflix.

Il primo trailer di Ghost in the Shell: SAC_2045 è stato distribuito lo scorso 27 gennaio e ha mostrato per la prima volta il design della protagonista, doppiata dalla leggendaria Atsuko Tanaka. Il PV ha subito diverse critiche per via dello stile di animazione, decisamente lontano dalle preferenze degli appassionati anime. A tal proposito, in calce potete dare un'occhiata al nuovissimo poster condiviso pochi istanti fa da Netflix Japan.