Ghost in the Shell: SAC_2045: disponibili delle speciali emoji da utilizzare su Twitter

In attesa dell'arrivo di Ghost in The Shell: Sac_2045, che approderà su Netflix a partire da prossimo 23 Aprile, il profilo Twitter della divisione giapponese ha annunciato degli speciali hashtags che attivano delle emojii di un Tachikoma, i piccoli robot presenti nell'universo narrativo Masamune Shirow.

Per accedere a queste simpatiche faccine dovrete solamente comporre sulla vostra tastiera una delle seguenti sequenze di parole: #タチコマ ("Tachikoma"), #tachikoma, #GhostInTheShellSAC_2045, e il titolo giapponese #攻殻機動隊SAC_2045.

Le emoji sono disponibili dal 9 Aprile, e rimarranno attive per un periodo complessivo di tre mesi. Il profilo Twitter giapponese di Netflix, inoltre, ha pubblicato gli artwork ufficiali dei Tachikoma presenti nella prossima serie animata, con tanto di specifiche tecniche che ne definiscono la strutturazione interna.

Ghost in The Shell: SAC_2045 è stato annunciato nel 2017 da Kodansha, l'editore che detiene i diritti dell'opera cartacea realizzata da Masamune Shirow. La serie animata attingerà proprio dal filone narrativo del manga, confezionando il racconto in un totale di 24 episodi divisi in due cour narrativi.

I primi 12 costituiranno la prima stagione e saranno diretti da Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Higashi no Eden), e la seconda - in arrivo il prossimo anno - vedrà alla direzione Shinji Aramaki (Appleseed, Evangelion: Another Impact).

Nonostante la produzione desti un certo interesse visto la caratura dell'opera trasposta, l'utilizzo della computer grafica ha scatenato le critiche degli appassionati. Per ora è inutile lasciarsi andare a giudizi definitivi, dell'anime è stato mostrato solamente un primo trailer, ne rimanderemo le valutazioni al momento dell'uscita sulla piattaforma di streaming.