Ghost in the Shell: SAC_2045: film riepilogativo in arrivo per l'anime su Netflix

La serie di Ghost in the Shell è ben nota tra i fan dell'animazione giapponese. Il lavoro di Masamune Shirow è arrivato in tanti formati, da quello originale del manga ad anime e anche a un live action hollywoodiano con Scarlet Johansson. Negli ultimi anni però ha debuttato su Netflix Ghost in the Shell: SAC_2045.

Con 12 episodi totali, la serie ha sicuramente diviso gli appassionati dell'opera. Mentre proseguono i lavori per la stagione 2, ci sono novità per il progetto di Netflix. Ghost in the Shell: SAC_2045 tornerà in Giappone in formato cinematografico, con un film che unirà tutti e 12 gli episodi presenti su Netflix, ma con alcune scene aggiuntive non presenti nella versione seriale. Il debutto è previsto per il 2021 nelle sale giapponesi, mentre non è noto ancora se il progetto arriverà anche nelle sale del resto del mondo.

In aggiunta, è stata preparata anche l'edizione home video in Blu-ray Disc di Ghost in the Shell: SAC_2045 in uscita il 26 novembre 2021 in Giappone. Contenente tutti e 12 gli episodi, l'edizione home video ha una copertina disegnata da Ilya Kuvshinov che potete osservare nell'immagine in basso.

L'anime ha debuttato nel 2020 su Netflix, ma ci sono già dei piani per la pubblicazione di una seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045.