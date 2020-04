Ghost in the Shell: SAC_2045, Netflix condivide nuove immagini prima del debutto

In questa fase storica che stiamo vivendo dovuta al Coronavirus stiamo assistendo, giorno dopo giorno, a numerosi rinvii di anime. Tanti show che dovevano debuttare ad aprile o in generale in questa stagione primaverile sono stati bloccati o rinviati a data da destinarsi. Ma Netflix rassicura sulle condizioni di Ghost in the Shell: SAC_2045.

Il prodotto previsto per il 23 aprile 2020 su Netflix infatti non subirà alcun genere di ritardo e anzi ha deciso di presentarsi con quattro nuove immagini. Ghost in the Shell: SAC_2045 è stato quindi presentato dalle illustrazioni che potete vedere in calce, le quali ritraggono con uno stile futuristico quattro dei personaggi di spessore dell'anime.

Ghost in the Shell: SAC_2045 arriverà tra meno di sette giorni ed è stato realizzato completamente in 3DCG. Tratto dall'opera di Masamune Shirow, Ghost in the Shell: SAC_2045 narrerà una nuova storia per Kusanagi e il Settore 9 nel corso di 24 episodi, divisi in due porzioni da 12 l'una. La prima sarà proprio quella in esordio il 23 aprile, mentre non si hanno informazioni sull'arrivo della seconda parte. In uno degli ultimi promo, in Ghost in the Shell: SAC_2045 è apparso anche Ultraman, altro lavoro che è entrato a far parte del catalogo di Netflix.