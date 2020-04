Ghost in the Shell: SAC_2045 in arrivo su Netflix ma già in corso lavori sulla stagione 2

In un periodo di stop continui, dove ogni giorno arrivano annunci su rinvii di anime di vario genere, sono pochi i nuovi arrivi. E alcuni di questi arrivano grazie alle piattaforme streaming come Netflix che tra pochi giorni farà esordire Ghost in the Shell: SAC_2045, storia nuova tratta dal manga di Masamune Shirow Ghost in the Shell.

Le nuove immagini di Ghost in the Shell: SAC_2045 divulgate lo scorso giorno sembrano non aver fermato Netflix dal fare ulteriore promozione al titolo. Arriva infatti questa notte un trailer inedito di Ghost in the Shell: SAC_2045 che potete vedere in alto alla notizia, con Motoko coinvolta in una battaglia mentale.

Ghost in the Shell: SAC_2045 sarà composto di 12 episodi, con la prima stagione che debutterà al completo su Netflix il prossimo 23 aprile. Ma all'orizzonte c'è già la produzione della seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045. Come era già stato anticipato, la storia completa sarà composta di 24 episodi e Netflix ha rassicurato che i lavori proseguiranno fino al termine.

Kenji Kamiyama è il regista incaricato della prima stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045 mentre Production I.G. è lo studio scelto. Con la seconda stagione, la regia dello show Netflix sarà invece affidata a Shinji Aramaki.