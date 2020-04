Ghost in the Shell: SAC_2045, il nuovo video promo vede anche la presenza di Ultraman

Come probabilmente saprete, Netflix e Production I.G. stanno ufficialmente collaborando per la realizzazione di una nuova serie animata dedicata al franchise di Ghost in the Shell che ha saputo suscitare molto interesse tra i fan per il suo essere interamente realizzata in 3D, una novità assai intrigante per il brand.

Ebbene, per pubblicizzare la serie, i ragazzi di Production I.G. hanno rilasciato un nuovo trailer della loro produzione che si contraddistingue per una guest star alquanto speciale. Stiamo infatti parlando di Ultraman, che sempre su Netflix ha visto il sopraggiungere di un'altra serie in 3D realizzata da Tsuburaya Productions, un'idea assai apprezzata dal pubblico visto che entrambe le serie animate fungono in un certo qual modo come una nuova partenza per i rispettivi brand.

Non è la prima volta che si assiste a simili collaborazioni in casa Netflix, piccole ma simpatiche idee pensate per pubblicizzare nuovi prodotti facendo però tornare al contempo sotto la luce dei riflettori anche qualche nome oramai dimenticato. Il trailer crossover, che permette di visionare alcune scene dell'opera animata, ha rappresentato anche l'occasione perfetta per svelare qualche nuovo doppiatore che lavorerà al progetto. In particolare, sono stati confermati i seguenti nomi:

Kaiji Soze nei panni di John Smith

Shigeo Kiyama nei panni di Kurisu Otomo Teito

Megumi Han nei panni di Purin Ezaki

Kenjiro Tsuda nei panni di Standard

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che per promuovere Ghost in the Shell SAC_2045, sono state rilasciate delle simpatiche emoji a tema rese disponibili su Twitter.