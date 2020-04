Ghost in the Shell: SAC_2045 è da oggi disponibile su Netflix

Nel periodo del Coronavirus, dove gli anime vengono rinviati uno dopo l'altro, c'è una piattaforma che riesce comunque ad ampliare i propri contenuti. Stiamo parlando di Netflix, che oltre ad aver annunciato l'arrivo di ONE PIECE con le prime saghe, ha deciso di far debuttare Ghost in the Shell: SAC_2045.

Da oggi 23 aprile 2020 è infatti disponibile Ghost in the Shell: SAC_2045 su Netflix con i primi dodici episodi che compongono la prima stagione di questo anime realizzato in 3DCG. La storia è ispirata al manga di Masamune Shirow ed esclusiva Netflix, con la realizzazione di Production I.G., la collaborazione di Sola Digital Arts per la parte 3DCG e la regia di Kenji Kamiyama, mentre Ilya Kuvshinov si è occupata dei character design.

Ghost in the Shell: SAC_2045 avrà poi una seconda stagione già in lavorazione e che vedrà alla regia Shinji Aramaki, con 12 ulteriori episodi che andranno a completare il racconto pensato per questo ONA. In un futuro prossimo, il cybercrimine si trova ad ogni angolo di una società dove l'avanzamento tecnologico ha portato le persone a migliorare le proprie menti con i "cybercervelli". Il cyborg Motoko Kusanagi è al comando di una organizzazione anticrimine conosciuta come Public Security Section 9.