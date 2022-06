Ghost in the Shell: SAC_2045 online l'opening della seconda stagione dell'anime di Netflix

Abbiamo visto la key art dedicata a Ghost in the Shell: SAC_2045, inoltre il gruppo musicale Millenium Parade ha condiviso online la sigla di apertura per la seconda stagione dell'anime disponibile nel catalogo di Netflix.

In calce alla notizia trovate il link alla canzone che aprirà le puntate inedite della serie fantascientifica, intitolata "Secret Ceremony", la band Millenium Parade ha anche composto l'ending della seconda stagione, che si intitola "No Time to Cast Anchor". La produzione ha inoltre condiviso su internet una visual inedita, che ci mostra i protagonisti della nuova parte di Ghost in the Shell: SAC_2045. Cosa ne pensate della canzone? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo che su Netflix sono disponibili i dodici episodi che compongono la seconda stagione dell'anime. Alla regia della nuova parte dello show troviamo Shinji Aramaki, che ha lavorato su Appleseed, mentre la prima stagione è stata diretta da Kenji Kamiyama, nonostante questo, Ghost in the Shell: SAC_2045 ha diviso i fan della storica serie, in particolare per la qualità della CG dello show, considerata di un livello non accettabile per questo anime.

Infine, se non lo avete ancora letto, vi segnaliamo le nostre prime impressioni di Ghost in the Shell: SAC_2045, anime di Production I.G.