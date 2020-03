Ghost in the Shell: SAC_2045 prossimo al debutto, ecco le prime immagini

Ghost in the Shell è un franchise molto importante per il mondo dell'animazione giapponese. È infatti un titolo di culto nato da un manga che ha poi generato numerosi sequel, spin-off e adattamenti, tra cui anche uno hollywoodiano con Scarlett Johansson. Adesso Netflix vuole portare agli spettatori il nuovo anime Ghost in the Shell: SAC_2045.

Il colosso dello streaming aveva già annunciato ai fan di Ghost in the Shell l'arrivo di Ghost in the Shell: SAC_2045 lo scorso anno. Dopo il trailer pubblicato alcune settimane fa, era in programma un evento all'AnimeJapan 2020 del 21 e 22 marzo che avrebbe dovuto mostrare altre scene della serie. Con la cancellazione dell'evento causa Coronavirus però, per Ghost in the Shell: SAC_2045 sono arrivate nuove immagini diffuse in rete.

Come potete vedere in calce, c'è un totale di cinque immagini distribuite da Netflix. Grazie a queste possiamo saggiare ulteriormente il lavoro effettuato su Ghost in the Shell: SAC_2045 e, soprattutto, il tipo di 3DCG utilizzato. Le scene si soffermano sia su dei primi piani dei personaggi sia sui robot e sulle ambientazioni fantascientifiche dell'opera.

Ghost in the Shell: SAC_2045 esordirà ad aprile su Netflix e ulteriori dettagli saranno trasmessi in un live streaming programmato per il 21 marzo con i registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki.