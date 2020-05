Ghost in the Shell SAC_2045: i retroscena sul nuovo anime in un'intervista di Netflix

Netflix Asia ha da poco pubblicato un video in streaming sul proprio canale Youtube che presenta un'intervista ai due registi della serie animata Ghost in the Shell SAC_2045 e qualche piccola chicca catturata da video girati dietro le quinte della produzione.

Nell'intervista viene spiegato come i registi della serie Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki siano entrati in contatto per il progetto e cosa li abbia portati a svolgere un'intera serie in CGI, come si sono trovati a lavorare fianco a fianco e la passione che tutto il team ha messo nel rendere giustizia al capolavoro di Masamune Shirow. Possiamo assistere inoltre a delle interessantissime scene dietro le quinte in cui i registi istruivano i diversi attori presenti nelle scene in motion capture e i doppiatori originali lavorare tutti insieme in sala, ricevendo preziosissimi consigli da entrambi i registi.

Seppur si dimostrino fiduciosi per il risultato in CGI, nell'ultima serie animata del franchise di Ghost in The Shell molti fan si sono divisi e hanno espresso un giudizio prevalentemente negativo, soprattutto per un senso di inespressività riscontrato nei personaggi. Se siete interessati ad un parere prima di vedere la serie, qui trovate le nostre prime impressioni su Ghost in the Shell SAC_2045.