Ghost in the Shell: SAC_2045: la Stagione 2 arriva su Netflix nel 2022!

Tra le tante novità annunciate durante il Netflix Festival Japan 2021 una delle più attese è Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2. Presentato attraverso una key visual promozionale, andiamo alla scoperta dei primi dettagli di questo nuovo appuntamento con il franchise.

Al termine della manifestazione, sul profilo Twitter di Netflix Japan Anime è stato annunciato Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2. Al momento, questa nuova iterazione della serie anime è stata presentata unicamente attraverso un poster promozionale che ne svela la finestra di rilascio, un generico 20222.

La prima stagione anime ha fatto il suo debutto su Netflix nell'aprile del 2020, per cui presumibilmente la Stagione 2 arriverà circa nello stesso periodo. In precedenza, il presidente di Production I.G. USA, Maki Terashima-Furuta, aveva dichiarato che l'anime Ghost in the Shell: SAC_2045 sarebbe stato suddiviso in due stagioni composte ognuna da dodici episodi. Per la prima stagione è stato così, e dunque sarà così anche per la seconda.

Prima che Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2 faccia il suo debutto su Netflix, il fandom attende con ansia che il 26 novembre venga rilasciato, sempre sul catalogo del colosso dello streaming, il lungometraggio riepilogativo della prima stagione.

E voi, avete seguito la prima stagione dell'anime? Cosa vi aspettate dai prossimi episodi? Vi salutiamo lasciandovi a una scena cringe di Ghost in the Shell: SAC_2045 divenuta virale tra i fan.