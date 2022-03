Ghost in the Shell. SAC_2045, la Stagione 2 si avvicina in una nuova key art

Ghost in the Shell: SAC_2045 sta per tornare su Netlifx. La stagione 2 della serie anime debutterà sul catalogo della piattaforma d’intrattenimento streaming nel mese di maggio, ma una nuova key visual avvicina gli spettatori a quel momento.

Nel corso dell’Anime Japan 2022, tra gli altri, Netflix ha pubblicato un main trailer di Ghost in the Shell: SAC_2045. Questo, è stato seguito da un poster promozionale che mette in luce i sette protagonisti principali della serie.

La seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045 debutta su Netflix il 23 maggio. A questa nuova serie lavoreranno nuovamente i director Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki presso Production I.G. e SOLA Digital Arts. Ilya Kuvshinov è il character designer, mentre Nobuko Toda e Kazume Jinnochi si occupano della colonna sonora. Per quanto riguarda le sigle, entrambe sono composte da Millennium Parade. Il brano d’apertura si intitola “Secret Cerimony”, mentre quello di chiusura “No Time to Cast Anchor”.

In questa nuova stagione, l’AI sviluppata dagli Stati Uniti perde il controllo, portando alla nascita dei post-umani. Essi, hanno intenzione di dichiarare la loro indipendenza, facendo sprofondare il Paese in una guerra civile senza precedenti. Riuscirà la protagonista a fermare anche questa nuova minaccia senza precedenti? E chi o cosa è il misterioso N di cui si parla nel trailer?