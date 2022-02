Ghost in the Shell: SAC_2045 stagione 2, rivelati trailer, data di uscita e altre novità

Sono passati un po' di anni da quando Netflix annunciò il ritorno di Ghost in the Shell con un prodotto nuovo di zecca, realizzato in modo diverso dal solito. I primi episodi di Ghost in the Shell: SAC_2045 non entusiasmarono particolarmente, ma ottennero abbastanza seguito da spingere il grosso portale di streaming a proporre un rinnovo.

E così, durante la Netflix Festival Japan 2021 dello scorso novembre, il colosso dell'intrattenimento via streaming annunciò l'inizio dei lavori su Ghost in the Shell: SAC_2045 stagione 2. Adesso Netflix è anche pronto per rivelare ulteriori novità sul titolo in produzione.

Netflix ha pubblicato sul proprio account Youtube e sui vari social il trailer di Ghost in the Shell: SAC_2045 stagione 2, un video di oltre un minuto che segna il ritorno di Motoko Kusanagi. Oltre alla protagonista e agli altri personaggi principali, torneranno naturalmente anche i membri del cast che abbiamo visto nella prima stagione e lo staff di Production I.G. L'esordio di Ghost in the Shell: SAC_2045 stagione 2 è previsto per maggio 2022 su Netflix in contemporanea mondiale.

Le theme song dell'anime saranno realizzata da Millennium Parade, inclusa anche la canzone "Secret Ceremony" udibile nel trailer e che farà da opening. L'ending sarà invece "No Time to Cast Anchor", sempre di Daiki Tsuneta dei Millennium Parade. In aggiunta, Netflix ha pubblicato la locandina di Ghost in the Shell: SAC_2045 stagione 2 con in primo piano i personaggi col character design di Ilya Kuvshinov.