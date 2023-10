Ghost in the Shell: SAC_2045 sta per tornare con il secondo film: ecco tutti i dettagli

Ghost in the Shell: SAC_2045 è una delle serie di punta della piattaforma streaming Netlix. Con due stagioni e un film alle spalle, l'opera sta per tornare con un nuovo lungometraggio animato dal titolo "The Last Human" Come per "Guerra sostenibile", questo film sarà una compilation della seconda stagione e aggiungerà alcune nuove scene.

Il sito web ufficiale di Ghost in the Shell: SAC_2045 ha pubblicato un nuovo trailer per la pellicola cinematografica. Oltre a questo, è stata resa disponibile una nuova locandina che vede al centro la protagonista Motoko Kusanagi. Entrambe possono essere visualizzate in calce all'articolo.

Il film uscirà ufficialmente il 23 novembre e debutterà in 30 sale cinematografiche giapponesi per tre settimane. Ci si aspetta che arrivi presto su Netflix, tuttavia non sono state offerte ulteriori informazioni a riguardo. Le sigle del noto lungometraggio saranno la sigla di apertura della seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045 "Secret Ceremony" e la sigla finale "No Time to Cast Anchor", entrambe eseguite da Millennium Parade.

La trama di questa serie ruota attorno ai personaggi dell'originale Ghost in the Shell, ossia Motoko, Batou e tanti altri della Sezione 9. L'opera è ambientate nell'anno 2045, in cui delle nazioni chiamate "Grandi 4" sono in perenne guerra dopo che un disastro economico ha distrutto ogni forma di contante. La serie è nata da una collaborazione fra gli studi Production IG e Sola Digital Arts.

Per chi non fosse informato su questo remake, di seguito vi offriamo uno sguardo su Ghost in the Shell: SAC_2024 e le nostre impressioni a riguardo. E voi cosa ne pensate di questa nuova uscita? Fateci sapere tutte le vostre opinioni.