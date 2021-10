Ghost in the Shell: SAC_2045, primo trailer per il film riepilogativo di Netflix

Qualche mese fa era stato annunciato un film di Ghost in the Shell: SAC_2045 che avrebbe riassunto le vicende della prima stagione dell'anime in 3DCG. Nelle scorse ore è stato quindi condiviso il trailer del lungometraggio.

Il canale YouTube di Bandai Namco ha caricato il filmato che anticipa il film dedicato a Ghost in the Shell: SAC_2045, in cui è presente anche la canzone "Fly with Me" cantata dal gruppo Millennium Parade. In calce alla notizia trovate anche un nuovo poster dedicato alla protagonista della serie ideata da Masamune Shirow, disegnata dall'illustratrice russa Ilya Kuvshinov. In Giappone il film di Ghost in the Shell sarà trasmesso a partire dal prossimo 12 novembre in 20 diversi cinema, mentre nel resto del mondo sarà disponibile nel catalogo di Netflix il 26 dello stesso mese.

Come sapete, il lungometraggio sarà incentrato sui 12 episodi che compongono la prima stagione dell'anime, mentre il presidente della divisione americana di Production I.G. ha comunque annunciato che sarà prodotta una seconda parte, composta sempre da 12 puntate. Alla regia dei prossimi episodi inediti troveremo Shinji Aramaki, che sostituirà Kenji Kamiyama.

Se non l'avete ancora lette, vi segnaliamo le nostre prime impressioni della stagione d'esordio di Ghost in the Shell: SAC_2045.