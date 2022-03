Ghost in the Shell: SAC_2045 e Ultraman 2: i trailer delle serie Netflix all'Anime Japan

Netflix si è reso protagonista di grandi annunci all'Anime Japan 2022. Dopo i trailer di Vampire in the Garden e Spriggan, il colosso dell'intrattenimento streaming ha rilasciato anche i teaser di altre due attese serie, Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2 e Ultraman Stagione 2.

Nel corso del panel all'Anime Japan 2022, Netflix ha condiviso un nuovo trailer per la Stagione 2 di Ghost in the Shell: SAC_2045. Il filmato rivela la sigla "Don't Break Me Down" di Scott Matthew e la data d'uscita ufficiale. La serie, sviluppata presso Production I.G. e Sola Digital Arts, debutterà il 23 maggio 2022 sul catalogo della piattaforma. Il precedente appuntamento con Ghost in the Shell: SAC_2045 vanta un totale di 12 episodi. È dunque lecito aspettarsi che anche questa seconda stagione vanterà circa lo stesso numero di puntate.



Dopo il finale enigmatico della prima serie, nella Stagione 2 la Sezione 9 di Pubblica Sicurezza dovrà affrontare un nuovo pericolo. Lo scontro con i posthuman, che minacciano l'umanità, ha finalmente inizio.

Tra le serie in arrivo su Netflix ad aprile 2022, troviamo Ultraman Stagione 2. Il nuovo appuntamento con l'anime basato sul manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi debutterà il 14 aprile ed è stato pubblicizzato attraverso un nuovo trailer.

Il filmato presentato all'Anime Japan 2022 introduce un nuovo personaggio, Maya, un alieno Wadoran interpretato vocalmente da Ayane Sakura. Che tipo di relazione svilupperà con Shinjiro Hayata, il figlio del leggendario Hikari no Kyojin, e gli altri cinque Ultraman?

La prima stagione è arrivata su Netflix nel 2019, con un totale di 13 puntate. Al nuovo appuntamento torneranno al lavoro i director Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki presso Production I.G. e Sola Digital Arts.