Gianluca Iacono ospite di Everyeye su Twitch: l'appuntamento alle 21 in live

Il palinsesto Twitch di Everyeye.it non si ferma mai e continua ad arricchirsi di ospiti d'eccezione con i quali discutere dei migliori trend del momento. Questa sera, infatti, sarà ospite uno dei volti più noti del mondo di Dragon Ball in Italia, ovvero Gianluca Iacono, il doppiatore del Principe dei Saiyan.

Qualche giorno fa Gianluca Iacono ha annunciato il ritorno del suo spettacolo in un evento speciale di due giorni in Sicilia, in particolar modo a Catania e Palermo. Nel corso degli anni, il celebre doppiatore è diventato un'icona del mondo del doppiaggio in italiano, non soltanto per il Principe dei Saiyan, ma anche per aver prestato la sua voce ad altri famosi personaggi come Marshall di How I Met Your Mother o, ancora, Roy Mustang in FullMetal Alchemist.

A tal proposito, è un piacere annunciarvi che Gianluca Iacono sarà ospite questa sera sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle ore 21 per discutere di cultura pop e doppiaggio. Non è la prima volta che la voce di Vegeta partecipa ad un'iniziativa Everyeye, vi suggeriamo di recuperare infatti un'intervista esclusiva che scoperchia alcuni lati del Principe dei Saiyan.

E voi, invece, parteciperete stasera al nostro appuntamento in live? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.