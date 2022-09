Giant Beasts of Ars: annunciato l'anime con una KV dall'art director di Final Fantasy

Alcune delle produzioni più attese ogni anno sono quelle originali, progetti realizzati da zero e che nascondono un alto potenziale visto che rimangono in fase di pianificazione per diverso tempo. Una di queste arriverà però nel 2023, ovvero Giant Beasts of Ars, a cura dello Studio Asahi Productions.

Lo staff ha già iniziato da qualche tempo a lavorare a questa serie che dovrebbe debuttare in Giappone nel mese di gennaio 2023. Attualmente non si hanno molte informazioni sul progetto, se non che la protagonista, Kuumi, è una ragazza scappata da un laboratorio che non conosce il mondo intero, e che sarà seguita dal cacciatore Jiiro con la quale ha stretto un patto.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcune scene nel primo trailer pubblicato da Asahi Productions e alla prima Key Visual promozionale curata Isamu Kamikokuryo, uno degli art director di Finaly Fantasy, che ha lasciato Square Enix dopo FFXV. Le aspettative per quest'anime originale sono piuttosto elevate, tuttavia vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi tutti i prossimi aggiornati sulla produzione.

E voi, invece, alla luce del trailer che cosa vi aspettate da Giant Beats of Ars, siete interessati?