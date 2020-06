Giappone, 100 autori insieme per combattere il Covid: nasce il progetto 'Manga Day to Day'

Comic Days, il famoso servizio online di Kodansha dedicato al mondo dei fumetti giapponesi, ha recentemente lanciato una nuova iniziativa a tema Covid per combattere la disinformazione e sensibilizzare il pubblico giapponese. Il progetto, chiamato Manga Day to Day, prevede la collaborazione di ben cento artisti.

L'iniziativa prevede che per i prossimi tre mesi venga pubblicata giornalmente una pagina a tema Covid, ideata e realizzata da uno degli scrittori. L'idea è quella di intrattenere il pubblico facendo informazione e ricordando a tutti che, nonostante la riapertura di molte attività, il problema è ancora molto presente.

Lunedì è stata pubblicata la prima striscia realizzata da Tetsuya Chiba, autore di Rocky Joe. Martedì è stato il turno di Kenshi Hirokane (Kosaku Shima), e successivamente è toccato a Daiju Yanauchi (Gaki Rock) e Sei Ishikawa (Ningen Nyumon). Il Giappone dimostra quindi di essere ancora molto attivo per quanto riguarda la lotta al Covid: ricorderete infatti che pochi giorni fa fu annunciato che Uber Eats avrebbe addirittura iniziato a distribuire manga ai cittadini per non farli uscire di casa.

Il Giappone dimostra quindi di essere ancora molto attivo per quanto riguarda la lotta al Covid: ricorderete infatti che pochi giorni fa fu annunciato che Uber Eats avrebbe addirittura iniziato a distribuire manga ai cittadini per non farli uscire di casa.