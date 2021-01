Giappone, 150.000 utenti votano il miglior manga di sempre: primo posto per ONE PIECE!

Il 2020 si è concluso, e come ogni anno è tempo di classifiche. Una delle più attese in assoluto era senza dubbio la Top 100 "TV Asahi's Manga Sousenkyo", in cui da anni centinaia di migliaia di utenti giapponesi votano il loro manga preferito. Poche ore fa sono arrivati i risultati dell'ultima edizione, e a trionfare è stato proprio ONE PIECE.

In basso potete dare un'occhiata alla Top 10, mentre in calce trovate in allegato la Top 100 completa, divisa per punteggio. Vi ricordiamo che, come sempre, il pubblico tende a votare per l'opera più popolare, e di conseguenza è possibile trovare in posizioni piuttosto alte anche opere incredibilmente recenti. Il punteggio non corrisponde al numero di voti ricevuti.

TV Asahi Top 100 Manga General Election

ONE PIECE (33.600 punti) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (29.100 punti) Slam Dunk (26.700 punti) Detective Conan (25.400 punti) Dragon Ball (22.400 punti) L'Attacco dei Giganti (21.900 punti) Naruto (19.800 punti) Haikyu!! (18.700 punti) Fullmetal Alchemist (18.500 punti) Le Bizzarre Avventure di JoJo (17.100 punti)

In basso potete dare un'occhiata al resto della classifica, per cortesia del profilo Twitter non ufficiale di Weekly Shonen Jump. Come potete vedere tra i più votati non mancano gli apprezzatissimi Jujutsu Kaisen, in grande crescita dopo il debutto dell'anime, o My Hero Academia, altra serie che in pochi anni ha conquistato pubblico giapponese e occidentale. Naturalmente non mancano i grandi classici come Bleach, Hunter x Hunter e Yu degli spettri.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste in vena di scoprire ulteriori Top 10, invece, vi rimandiamo a quella per la migliore opening anime del 2020.