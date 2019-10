In Giappone parte l'assalto ai nuovi volumi di Samurai 8, ONE PIECE e Demon Slayer

I manga in Giappone sono un'istituzione e le vendite dei singoli volumi fanno cifre da capogiro inconcepibili nel resto del mondo. Pertanto quando arrivano titoli famosi si smuovono masse numerose che corrono ad acquistare le proprie opere preferite. Oggi 4 ottobre parte l'assalto ai volumi di Weekly Shonen Jump con Samurai 8 e ONE PIECE.

Ottobre sarà un mese fondamentale per decretare chi si classificherà nelle prime posizioni della top 10 dei tankobon più venduti del 2019. ONE PIECE è insidiato da Demon Slayer per il primo posto, ma c'è un enorme parco titoli importante in arrivo.

Oggi 4 ottobre arrivano infatti i nuovi tankobon dei manga Shueisha. Esordiscono i primi due volumi dell'opera di Masashi Kishimoto, ovvero Samurai 8: La storia di Hachimaru. Ma ci sono anche altri pezzi grossi questo mese, come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17, The Promised Neverland 16, ONE PIECE 94, il trentaseiesimo e ultimo volume di Food Wars: Shokugeki no Soma, Black Clover 22 e la nuova perla del panorama dei manga Spy x Family 2.

Tutti questi titoli arriveranno sicuramente in alto nelle prossime classifiche settimanali e metteranno in cascina vendite per raggiungere l'ambita posizione di titolo più venduto del 2019. Ma non solo questo, perché la Shueisha ha deciso di puntare moltissimo su Samurai 8: La storia di Hachimaru. Infatti, la casa editrice ha fatto stampare una miriade di volantini pubblicitari da inserire nei volumi stampati nelle altre opere in vendita questo mese.

Weekly Shonen Jump ha inserito Samurai 8 tra i quattro manga che traineranno in futuro la rivista. In calce potete osservare due immagini, dove le fumetterie si preparano a vendere i volumi delle serie più conosciute e i volantini preparati per la storia con Hachimaru protagonista.