In Giappone sono in aumento le vendite del manga di Dr. Stone

La serie di Dr. Stone pur non essendo una delle grandissime hit di Weekly Shonen Jump come One Piece, My Hero Academia o Demon Slayer ha comunque goduto di una serie anime che è stata rinnovata per una seconda stagione. Adesso l'opera cartacea starebbe vedendo aumentare le proprie vendite.

A dare notizia di un sensibile aumento delle vendite del manga è proprio uno degli autori di Dr. Stone, ossia Riichiro Inagaki, lo scrittore della serie. Sul suo profilo Twitter, l'autore ha comunicato che le vendite del manga sarebbero aumentate tanto da ristampare alcuni volumi della serie per far fronte alle richieste degli acquirenti. Molto probabilmente la spinta dell'anime ( la prima stagione di Dr. Stone è stato un flop in Giappone nel mercato home video, avendo piazzato solo poche centinaia di copie) si è fatta sentire in ritardo ed avrà giovato anche la riconferma per una seconda stagione delle avventure di Senku, il giovane scienziato in erba protagonista dell'opera.

Scritto da Riichiro Inagaki (famoso per il manga sul football americano Eyeshield 21) e disegnato da Boichi (autore di Sun Ken Rock) il manga di Dr. Stone è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2017 ed è tuttora in corso con all'attivo 14 tankobon. Il manga, in Italia, è edito dalla Star Comics.