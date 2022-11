Giappone batte Germania: fan di Holly e Benji in delirio, tweet virali su Capitan Tsubasa

Sono iniziati i mondiali in Qatar, che vedono 32 squadre partecipanti ma non l'Italia. Chi segue la manifestazione calcistica della FIFA sta cercando, se non l'ha già deciso, quale squadra tifare. C'è chi sceglie l'Argentina, chi la Spagna, ma nell'ultima giornata è arrivato un outsider speciale: il Giappone, che ha ricordato Holly e Benji.

La partita tra Giappone e Germania si è risolta in maniera completamente inaspettata. Questa è la prima sfida tra le due nazionali al mondiale, che finora si erano affrontate soltanto in Holly e Benji - Capitan Tsubasa, il famoso manga di Yoichi Takahashi ancora in pubblicazione con le avventure dei ragazzi da adulti. Inutile dire che la vittoria del Giappone per 2-1 ha fatto esplodere l'intero paese nipponico, con il mangaka Tite Kubo che ha omaggiato i giocatori.

Anche gli italiani però hanno omaggiato il Giappone, e ovviamente si sono moltiplicati i paragoni con gli eroi di Holly e Benji. C'è chi dice che in campo sono scesi i famosi Oliver Hutton, Benji Price, Mark Lenders e tutti gli altri, chi dice di aver già visto questa partita anni fa ricordando proprio il famoso episodio dell'anime con Germania e Giappone al confronto nei mondiali under 20. In basso trovate una serie di tweet di fan ma anche opinionisti e riviste del settore che ricordano questo paragone.