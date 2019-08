Giappone, boom di prenotazioni al Gran Cyber Cafe Bagus di Tokyo: ecco il motivo

In Giappone il mercato dei manga è tornato a crescere, secondo i report del 2019 redatti dall'AJPEA. Specchio di questa crescita è stato anche il successo riscosso nell'ultimo periodo dall'Internet Cafe "Gran Cyber Cafe Bagus" di Shibuya, diventato virale dopo una serie di video condivisi recentemente su Facebook ed Instagram.

Uno dei video, disponibile alla visione in cima all'articolo, mostra il funzionamento del manga cafè in questione, ed è stato visualizzato nelle ultime settimane da milioni di persone. Ad oggi il locale continua a segnare prenotazioni da record, grazie anche alla nuova ala dedicata ai fumetti tradotti in lingua inglese.

Il Gran Cyber Cafe Bagus mette a disposizione più di 15.000 manga per un prezzo ridicolo, appena 20 dollari (nemmeno 18 euro) ogni nove ore. Oltre ai fumetti più conosciuti, come Berserk, Tokyo Ghoul, One Piece ecc. il cafè continua a rinnovare la sua offerta mensilmente, aggiungendo nuovi lavori originali e tradotti in lingua inglese.

Con 20 dollari l'acquirente affitta per nove ore una camera privata, con tanto di computer e poltrona reclinabile. I drink, disponibili in tutte le vending machine, sono gratuiti (così come il gelato), mentre per quanto riguarda i pasti è possibile richiedere il servizio in camera per appena 5 dollari. Le camere più grandi, disponibili per coppie o per gruppi di quattro persone, includono una doccia e permettono il pernottamento.

Il successo di questi tipi di strutture sembra aver attratto l'interesse di diversi investitori, e chissà che un giorno dei locali di questo tipo non possano arrivare anche in America e in Europa.

E voi cosa ne pensate? Pensate di provarli un giorno? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti! Restando in tema Giappone poi, vi ricordiamo che recentemente sono arrivati nuovi aggiornamenti riguardo la lotta alla pirateria, dunque non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro articolo a riguardo.