In Giappone continua la febbre da Demon Slayer, in vendita 32 tipi di torte natalizie

L'impatto mediatico generato da Demon Slayer nel 2019 non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Sia l'opera di Koyoharu Gotouge che l'anime di Studio Ufotable infatti hanno contribuito a far scoppiare una vera e propria mania nella Terra del Sol Levante, ormai completamente sommersa da prodotti dedicati a Tanjiro & Co.

Qualche mese ad esempio, furono presentati gli anelli di Demon Slayer e le action figure di alcuni personaggi, tutti facenti parte di una catena di prodotti nati dalla partnership tra l'autrice, la casa editrice e le aziende. Recentemente si aggiunto al club anche il negozio di dolci Priroll, celebre sweets workshop nipponico in cui è possibile ordinare dolci personalizzati a tema anime.

L'accordo tra le parti ha infatti portato alla realizzazione di circa 30 tipologie di torte natalizie, tutte dedicate al mondo di Demon Slayer. Le torte presentano in primo piano i personaggi della serie, disegnati in stile realistico o chibi, e sono composte da due strati di pan di spagna con cioccolato, panna e fragole. Il prezzo di una torta di dimensioni standard si aggira intorno ai 40 euro.

