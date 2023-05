Il Giappone contro l'IA: crescono le preoccupazioni degli artisti per il loro lavoro

Negli ultimi anni si sente spesso parlare dell’utilizzo di intelligenze artificiali nell'industria dell’intrattenimento, tra cui rientrano anche manga e anime, e molti creativi hanno ammesso apertamente le loro preoccupazioni rispetto ai diritti d'autore, e al loro lavoro a come l'integrazione dell'IA potrebbe cambiarlo in futuro.

A pochi giorni dal movimento dei traduttori freelancer, preoccupati di essere licenziati da diverse aziende che stanno puntando all’utilizzo delle intelligenze artificiali, un sondaggio in Giappone ha fatto emergere altri dati piuttosto sconcertanti. Stando a quanto riportato da TBS News Dig, infatti, il 94% dei circa 25000 creativi che hanno preso parte al sondaggio, e sono residenti in Giappone, si è scagliato contro l’IA perché la sua implementazione senza limiti o restrizioni in grado di tutelare il lavoro originale svolto da loro.

Molti hanno parlato di esperienze negative avute con diverse intelligenze artificiali, le quali hanno preso i loro disegni, le loro tavole, distribuendole online, anche su siti stranieri, senza riportare il nome dell’autore originale o senza alcun segno del copyright. Lo stesso è accaduto anche per dei sintetizzatori vocali sviluppati da alcuni artisti, e riproposti e venduti dall’IA senza che a loro arrivasse alcun guadagno.

Per questo la Arts Workers Japan Associations sta chiedendo ai governi di stilare delle regolamentazioni riguardanti l’obbligo di limitare la libertà di pubblicazione dei lavori generati dall’IA, inserendo su questi il nome dell’autore o dell’autrice originale e, in determinati casi, di fargli o farle arrivare il compenso dovuto per la sua opera.

