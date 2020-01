In Giappone My Hero Academia: Heroes Rising sarà disponibile anche in 4D

Nel corso di questi ultimi mesi vi abbiamo più volte parlato di My Hero Academia: Heroes Rising, l'ultima pellicola animata dedicata all'epopea di My Hero Academia, fortunato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kohei Horikoshi che successivamente ha visto anche il sopraggiungere di un'apprezzata serie anime.

Dopo tante voci di corridoio e rumor, My Hero Academia Heroes Rising è infine giunto nelle sale nipponiche ottenendo ottimi risultati in termini di critica e pubblico, con guadagni al botteghino indubbiamente positivi. A quanto pare, infatti, l'opera si è classificata al 3° posto nel suo weekend d'apertura, arrivando a guadagnare ben 1,2 miliardi di yen (ovvero circa 10,96 milioni di dollari), con una vendita di circa 1 milione di biglietti.

Ebbene, visto l'ottimo successo riscosso, attraverso il sito web ufficiale della pellicola è stato ufficialmente annunciato che la produzione verrà proiettata anche in 4DX e MX4D in 81 sale del Giappone a partire dal 24 gennaio. Inoltre, è stato reso noto che coloro i quali andranno a visionare la pellicola in uno di questi specifici cinema, riceverà in omaggio una cartolina a tema in omaggio tra le 25.000 disponibili.

