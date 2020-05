Il Giappone alle prese con il Coronavirus: lo stato d'emergenza sarà esteso secondo Nikkei - Aggiornata

Dopo aver dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per rimandarle al 2021, il Coronavirus ha costretto Shinzo Abe a dichiarare lo stato d'emergenza in Giappone. Le misure restrittive hanno avuto un grande impatto sull'economia, in particolare in alcuni settori come quello degli anime.

Il Giappone doveva rimuovere queste misure il 6 maggio 2020, ovvero tra soli due giorni. Tuttavia sembra che la situazione attuale non permetta di allentare i controlli e, pertanto, secondo Nikkei a breve sarà promulgata un'estensione dello stato d'emergenza in Giappone. La proposta in arrivo prevede di estenderlo fino a fine maggio oppure fino al 7 giugno.

Il primo ministro Shinzo Abe sta pianificando in questi giorni cosa effettuare, dopo che nella giornata di domenica 3 maggio si è riunito con Nishimura Yasutoshi, ministro del Giappone per il Coronavirus, e Kato Katsunobu, ministro della Salute. Entro poche ore potrebbero esserci nuovi aggiornamenti in proposito.

Intanto le misure intraprese dal Giappone hanno inevitabilmente procurato un forte rallentamento nell'industria degli anime. Sono tanti gli anime primaverili rinviati per Coronavirus e anche la stagione estiva sembra essere a rischio, dopo che alcuni animatori hanno sollevato dubbi sulle normali procedure di messa in onda.



Aggiornamento: è diventata proprio in questi minuti ufficiale la decisione del governo nipponico di estendere lo stato di emergenza in Giappone fino al 31 maggio 2020.