Il Giappone proroga lo stato d'emegenza, ancora ritardi per l'industria anime?

L'incubo Covid-19 torna a far paura. Con l'arrivo della pericolosa variante Delta, la curva contagi è tornata a salire rapidamente. In risposta a ciò, e vista la situazione post Olimpiadi di Tokyo 2020, il governo giapponese intende prorogare lo stato d'emergenza. L'industria anime subirà ulteriori ripercussioni?

A causa della pandemia da coronavirus l'industria animata giapponese è stata colpita da ritardi e progetti cancellati. Con il finire della stagione estiva e con il dilagare della variante Delta, la situazione potrebbe tornare a essere tragica. La curva contagi è in continua ascesa e le Olimpiadi di Tokyo 2020 non hanno fatto altro che aggravare la situazione in terra nipponica. In tutta risposta, il governo giapponese intende prorogare lo stato d'emergenza.

Stando a quanto riferito dal quotidiano Mainichi, diverse fonti governative hanno fatto trapelare la volontà del governo giapponese di prorogare lo stato d'emergenza. In sei prefetture del Giappone, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka e Okinawa, lo stato d'emergenza si estenderà fino al 12 settembre.



Alle prefetture citate se ne aggiungeranno altre sette, tra cui quelle di Kyoto, Fukuoka e Shizuoka. In queste prefetture, le misure anti-virus saranno inasprite e i controlli più rigidi. Inoltre, è stato anche riferito che le Paralimipadi si svolgeranno senza spettatori.

Nella giornata di domenica, la sola città di Tokyo ha fatto registrare ben 4.295 nuovi casi Covid-19. Queste misure, dunque, sono necessarie affinché la curva contagi non impenni nuovamente. Resta da capire se le restrizioni andranno a colpire in qualche modo l'industria anime, che potrebbe subire nuovamente disagi e perdite finanziare a causa della gravosa situazione.

La pandemia ha influito negativamente sull'industria anime per tutto il 2020; se anche quest'anno si dovessero registrare perdite, la situazione sarebbe gravissima.