Giappone, pubblico vota film e serie anime migliori del 2020: vince Violet Evergarden!

Filmarks, il servizio di recensioni con sede a Tokyo più importante del Giappone, ha recentemente pubblicato due graduatorie, indicando il miglior film e la migliore serie anime del 2020 secondo i voti dei fan. Sorprendentemente a trionfare è stato il secondo lungometraggio di Violet Evergarden, mentre Demon Slayer ha dovuto accontentarsi della quinta posizione.

Le due classifiche sono state stilate in base al "Livello di soddisfazione", indicato dai fan con un voto da una a cinque stelle. I numeri che vedete di fianco al nome delle pellicole rappresentano la media dei voti degli utenti. Nella prima Top 10 sono inclusi tutti i film proiettati in Giappone dal 1 gennaio al 24 dicembre 2020.

Classifica miglior film 2020

Violet Evergarden The Movie - 4,39 Jojo Rabbit - 4,179 Midnight Swan - 4,170 Little Women - 4,149 Demon Slayer: Infinity Train - 4,134 Parasite - 4,127 Ford v Ferrari - 4,094 Tenet - 4,072 Booksmart - 4,039 1917 - 4,035

Classifica migliore serie anime del 2020

Haikyu!! 4 - 4,46 L'Attacco dei Giganti 4 - 4,31 Dorohedoro - 4,25 Golden Kamui 3 - 4,23 Keep Your Hands Off Eizouken! - 4,22 Jujutsu Kaisen - 4,21 Oregairu 3 - 4,16 Kingdom 3 - 4,128 Kaguya-sama: Love is War 2 - 4,125 If My Favorite Pop Idol Made It to the Budokan, I Would Die - 4,123

Come potete vedere, Violet Evergarden e Haikyu!! 4 hanno trionfato nelle rispettive classifiche. Nella prima Top 10 sono presenti solo due film anime, mentre nella seconda è interessante notare la presenza di ben quattro anime originali, tra cui spicca l'apprezzatissimo Jujutsu Kaisen, in onda anche in Italia su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Avreste cambiato qualcosa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!