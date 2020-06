Il Giappone risponde al Covid: Uber Eats porta cibo e manga a casa dei cittadini!

Uber Eats, celebre piattaforma di ordinazione di cibo e bevande lanciata nel 2014, ha da poco deciso di espandere il suo parco offerte in Giappone, dando il via ad una interessante collaborazione con la catena di negozi Lawson. Oltre ai prodotti alimentari infatti il servizio ha anche iniziato a distribuire manga, riscuotendo un successo stellare.

Secondo quanto riportato da SoraNews24, le due aziende avrebbero deciso di testare l'iniziativa facendo aderire poco più di 400 negozi Lawson, sparsi nel territorio di dieci prefetture. L'idea è nata come conseguenza ai disagi causati dall'emergenza sanitaria, e a quanto pare decine di migliaia di clienti giapponesi ne starebbero approfittando. In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'ordine di un dipendente di SoraNews.

Lawson è una catena di convenience store estremamente popolare in Giappone, diventata recentemente famosa anche in occidente per via dei massicci investimenti a tema anime. Pochi mesi fa l'azienda commissionò addirittura uno spot ai ragazzi di Studio Ghibli, ricevendo milioni di visualizzazioni sui canali social.

E voi cosa ne pensate? Usereste servizi del genere se esistessero in Italia? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dei fumetti giapponesi poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime novità inerenti alla pirateria manga, condivise da Kudasai pochi giorni fa.