Giappone, TOHO rivela la lista dei film del 2021 di maggiore successo: sei sono anime

La prima metà del 2021 si è conclusa, e la colossale casa di produzione cinematografica TOHO ha rivelato i nomi degli undici film in grado di superare il miliardo di yen di incasso in Giappone, cifra che solitamente è considerata sinonimo di grande successo. Secondo quanto riportato dall'azienda, sei degli undici lungometraggi presenti nella lista sono anime.

Per il cinema giapponese non si tratta di nulla di sorprendente, visto che storicamente in Giappone i film animati sono sempre stati tra i più visti e apprezzati in assoluto, ma si tratta comunque di una grande crescita rispetto a 2018 e 2019, forse anche a causa dell'assenza di grandi blockbuster mondiali per via della pandemia Covid-19. In basso potete dare un'occhiata alla classifica completa.

Film maggiori successo 2021 in Giappone (TOHO)

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time (marzo 2021) - 10,23 miliardi di yen Detective Conan: The Scarlet Bullet (aprile 2021) - 7,47 miliardi di yen Shin-kaishaku Sangokushi (dicembre 2020) - 4,03 miliardi di yen Stand by Me Doraemon 2 (novembre 2020) - 2,78 miliardi di yen Poupelle of Chimney Town (dicembre 2020) - 2,41 miliardi di yen The Promised Neverland live-action (dicembre 2020) - 2,03 miliardi di yen Pokémon: Coco (dicembre 2020) - 2,02 miliardi di yen Character (giugno 2021) - 1,47 miliardi di yen Monster Hunter live-action (marzo 2021) - 1,25 miliardi di yen Detective Conan: The Scarlet Alibi (febbraio 2021) - 1,24 miliardi di yen Okusama wa Toriatsukai Chuui (March 2021) - 1,19 miliardi di yen

I report fiscali di TOHO prendono in considerazione il periodo compreso tra novembre 2020 e giugno 2021, ragione per cui Demon Slayer: Mugen Train è stato escluso dalla classifica. Se così non fosse, la pellicola di Demon Slayer sarebbe al primo posto con incassi superiori di circa quattro volte quelli del primo classificato.

