In Giappone verrà riproposto il film di Animal Crossing per celebrare l'uscita del gioco

Quanti di voi sapevano dell'esistenza di un film animato di Animal Crossing? Scommettiamo in pochi, anche perchè il film non è mai arrivato in Occidente. Intitolato "Dobutsu No Mori", il film verrà riproposto in occasione dell'uscita di Animal Crossing: New Horizons.

Uscito in Giappone nel 2006, il film non ha mai lasciato la Terra del Sol Levante per approdare in Occidente, appunto. Il prossimo 20 Marzo andrà in onda su Kids Station, emittente nipponica. La pellicola racconta di una ragazzina di 11 anni che si trasferisce in una nuova cittadina, come succede spesso nella serie Nintendo. Qui incontrerà numerosi personaggi che hanno fatto la fortuna del brand come Tom Nook, il sindaco Tortimer ed altri. Inoltre la protagonista dovrà imparare a gestire le proprie risorse e svolgere attività molto vicine a quelle che i nostri avatar svolgono nella serie videoludica, come ad esempio gestire la propria casa, coltivare il giardino, procurarsi la legna da ardere ed altro.

La serie di Animal Crossing è diventata molto famosa negli ultimi anni, quindi è probabile che possa arrivare in futuro anche da noi grazie alle piattaforme streaming come Netflix o Amazon. Del resto è proprio Netflix che renderà disponibile nel suo catalogo il film Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione sempre di Nintendo. Se siete interessati al gioco della casa di Mario e Link di imminente uscita, potete leggere lo speciale di Francesco Fossetti su Animal Crossing: New Horizons, gioco che sembra essere davvero promettente.