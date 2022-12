Il Giappone vince e l'autore di Blue Lock festeggia: nuovo disegno dedicato per i mondiali

Il Mondiale 2022 in Qatar sta regalando tante gioie ai tifosi di diverse squadre sparse per il mondo. Chi, con le tre partite della fase a gironi, può festeggiare è certamente il Giappone. I ragazzi dell'estremo oriente erano finiti in un girone non semplice con i giganti Spagna e Germania, ma hanno regalato tanta allegria al proprio popolo.

La prima partita tra Giappone e Germania è ricordata come la partita di Holly e Benji: una grande vittoria per la nazionale nipponica che ha mandato in visibilio chiunque in patria, con anche l'autore di Blue Lock che si è congratulato per la vittoria della squadra. La partita con la Costa Rica non aveva regalato le stesse emozioni e, anzi, aveva messo in pericolo la qualificazione dei nipponici. Tutto è cambiato però con l'impresa vista in Giappone VS Spagna.

L'1 dicembre 2022 si è giocata questa partita dove la Spagna era andata in vantaggio, ma il duo formato da Ritsu Doan e Ao Tanaka la ribalta nel giro di appena tre minuti, all'inizio del secondo tempo. 2-1 finale e Giappone passa da primo in un girone difficile, con i giapponesi che si riversano nelle strade di Tokyo per festeggiare. C'è chi però ha festeggiato dietro la sua scrivania: l'autore di Blue Lock ha realizzato un'altra illustrazione speciale per omaggiare lo strepitoso risultato della sua nazionale, come si può vedere in basso. Quanti altri disegni arriveranno dal mangaka del popolare spokon?