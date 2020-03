In Giappone si vota il l'anime più atteso della stagione primaverile, SAO guida la Top 20

La primavera è finalmente iniziata, e lo staff di NTT Docomo non ha perso l'occasione per condividere l'ennesima indagine a tema anime redatta dal 20 al 27 marzo sul suolo giapponese. Qual è dunque l'anime più atteso di questa nuova stagione? Scopriamo la Top 20 stilata dai fan nipponici.

Vi ricordiamo che la graduatoria viene stilata basandosi sul risultato del voto online degli utenti. In totale sono stati effettuati 60.515 voti.

Top 20 anime più attesi primavera 2020

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (Parte 2) - 5,842 Kaguya-sama: Love is War 2 - 5,412 Oregairu 3 - 4,788 Ascendance of a Bookworm 2 - 3,347 My Next Life As a Villainess: All Routes Lead to Doom! - 3,276 Food Wars 5 -2,606 The 8th Son? Are You Kidding Me? - 2,291 Fruits Basket 2 - 2,215 Sakura Wars - 1,886 Kakushigoto - 1,832 Ghost in the Shell SAC_2045 - 1,830 Kingdom 3 - 1,635 Princess Connect! Re:Dive - 1,464 Dropkick on My Devil! - 1,276 Digimon Adventure - 1,186 Shachibato! President, It's Time for Battle! - 1,076 Fugou Keiji Balance:UNLIMITED - 1,019 Shironeko Project ZERO CHRONICLE - 1,017 Major 2nd (stagione 22) - 1,007 Woodpecker Detective's Office - 996

Kirito, Asuna e Alice si prendono dunque la testa della classifica. Sword Art Online: Alicization ha segnato una vera e propria rinascita per la serie, mettendo in scena una trama più matura e una cura dei dettagli invidiabile, sia sul fronte delle animazioni che su quello sonoro.

Seguono a ruota due delle rom-com più apprezzate dell'ultima decade. Kaguya-sama: Love is War torna per una seconda stagione e si prepara ad adattare due archi narrativi di estrema importanza per lo sviluppo di alcuni personaggi secondari. La terza stagione di Oregairu invece segnerà la fine delle avventure di Hachiman, adattando l'ultima porzione di storia recentemente conclusasi nella serie di light novel.

Oltre al ritorno di colossi dell'intrattenimento come Food Wars, Fruits Basket e Ascendance of a Bookworm, trovano spazio in Top 10 anche due nuovissimi anime Crunchyroll: My Next Life As a Villainess e The 8th Son? Are You Kidding Me?. Entrambe le opere saranno visibile in chiaro in Italia.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro anime più atteso di questa nuova stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!