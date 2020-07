In Giappone si vota l'anime più atteso della stagione estiva, Re: Zero 2 guida la Top 20

Poche ore fa, vi abbiamo comunicato che la nuova stagione di Sword Art Online si è piazzata al secondo posto nella classifica degli anime più attesi dell'estate 2020. Recentemente però, NTT Dicotomo ha pubblicato i dati definitivi e revisionati, svelando l'intera Top 20. Curiosi di scoprire quali altre serie sono entrate in classifica?

Vi ricordiamo che la graduatoria è stata stilata basandosi sul risultato del voto online degli utenti giapponesi. In totale sono stati effettuati circa 100.000 voti, nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 3 luglio 2020. Ecco i primi in classifica.

Top 20 anime più attesi primavera 2020

Re: Zero 2 - 14.051 voti Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (Parte 2) - 11.725 Oregairu 3 - 9.957 A Certain Scientific Railgun T- 7.870 Fire Force 2 - 7.396 The Misfit of Demon King Academy - 7.138 Rent-A-Girlfriend - 6.525 Uzaki-chan Wants to Hang Out! - 5.390 Food Wars 5 - 4.464 Diary of Our Days at the Breakwater - 3.660 Millionaire Detective Balance:Unlimited" - 2.714 Super HxEros - 2.497 Monster Girl Doctor - 2.231 APPARE-RANMAN! -1.771 Peter Grill and the Philosopher's Time - 1.560 Japan Sinks 2020 - 1.504 Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation Season 2 - 1.478 The Titan's Bride - 1.456 Baki: Great Chinese Challenge - 1.417 Cinderella Nine Re:fine - 1.314

Come potete vedere, la testa della classifica è molto simile a quella mostrata nel sondaggio dedicato agli anime primaverili, visto che molte serie sono state rimandate a causa dell'emergenza sanitaria. Oltre ai grandi classici, in Top 10 trovano anche spazio The Misfit of Demon King Academy, Rent-A-Girlfriend e Uzaki-chan, tre nuovissime serie tratte da opere molte apprezzate in Giappone.

E voi cosa ne pensate? Qual è l'anime che state aspettando di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!