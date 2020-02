In Giappone si vota il miglior anime della stagione invernale, Haikyuu fuori dalla Top 5

Lo staff di NTT Docomo ha recentemente condotto un'interessante indagine sul suolo giapponese, domandando ad un campione di ben 80.000 spettatori quale fosse il loro anime preferito della stagione invernale. I risultati della ricerca, redatta in risposta al sondaggio di Kadokawa pubblicato 6 settimane fa, si sono rivelati decisamente sorprendenti.

La graduatoria è stata compilata grazie al voto online degli utenti, nella settimana del 24 gennaio. In totale i votanti sono stati 79.943 (otto volte quelli del primo sondaggio). Qui sotto potete dare un'occhiata alla Top 20 dei titoli più votati.

Top 20 migliori anime inverno 2020

BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense - 7,165 In/Spectre - 5,125 A Certain Scientific Railgun T - 4,666 Isekai Quartet 2 - 4,611 Room Camp - 4,023 Darwin's Game - 3,657 Re:ZERO -Starting Life in Another World- Director’s Cut - 3,596 Hakyu!! TO THE TOP - 3,432 Interspecies Reviewers - 3,423 Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story - 3,254 "Infinite Dendrogram - 3,114 Asteroid in Love - 3,048 Somali and the Forest Spirit - 2,868 Smile Down the Runway - 2,748 Plunderer - 2,594 Toilet-Bound Hanako-kun - 2,518 The Case Files of Jeweler Richard - 2,401 Sorcerous Stabber Orphen - 1,951 ID:INVADED - 1,835 Seton Academy: Join the Pack! - 1,686

BOFURI prende dunque il primo posto con oltre settemila voti e batte la serrata concorrenza di In/Spectre e Haikyuu 4. In Top 10 trova spazio anche Interspecies Reviewers, l'anime ecchi tanto criticato da una fetta di pubblico occidentale. Spazio in classifica anche per ID: INVADED e Darwin's Game, due prodotti disponibili con i sottotitoli in italiano su VVVVID.

E voi cosa ne pensate? State seguendo qualcuno di questi anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!