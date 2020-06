In Giappone si votano i personaggi anime più facili da riconoscere, la Top 20 completa

Ci sono alcuni personaggi anime impossibili da non riconoscere. In Italia, quasi qualunque persona è in grado di distinguere Goku, Pikachu, Doraemon o Lupin, ma come cambiano le cose se prendiamo in considerazione il pubblico giapponese? NRC ha deciso di chiederlo direttamente al suo pubblico, riuscendo così a stilare una interessante Top 20.

Il sondaggio è stato compilato da persone di tutte le età, a cui sono stati mostrati più personaggi tratti da anime famosi e non. Di seguito potete leggere la classifica degli anime riconosciuti più volte.

Sazae-san - riconosciuto dal 96% degli intervistati Doraemon - 96% Chibi Maruko-chan - 94% Anpanman - 94% GeGeGe no Kitaro - 93% Crayon Shin-chan- 93% Lupin III - 92% Astro Boy- 90% Il mio vicino Totoro - 89% Detective Conan - 89% Heidi - 89% Kiki - Consegne a domicilio - 85% Dragon Ball - 84% Ultraman - 82% Kamen Rider - 82% Dr. Slump - 81% Mobile Suit Gundam - 74% ONE PIECE - 71% Yo-kai Watch - 69% L'Attacco dei Giganti - 61%

Come potete vedere, la corona è stata posata sulla testa di Sazae-san, il famoso anime tratto dall'opera di Machiko Hasegawa. L'anime è in corso dal 1969 e conta ad oggi più di 7700 episodi trasmessi, dato che lo rende l'anime più longevo della storia. Subito dopo si piazza Doraemon, il gatto spaziale creato da Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko.

Dragon Ball e ONE PIECE guadagnano un posto in lista, insieme a L'Attacco dei Giganti, forte delle ultime news riguardanti l'adattamento anime e la fine del manga. Spazio anche per diversi film di Studio Ghibli.

E voi cosa ne pensate? Stupiti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste dare un'occhiata ad altre classifiche simili invece, vi consigliamo di leggere la recente Top 30 degli anime preferiti dal pubblico giapponese.