Il nome giapponese della forma di Vegeta: il nuovo Istinto in Dragon Ball Super 75

Alla fine del capitolo 74 del manga disegnato da Toyotaro, Vegeta ha usato il suo Ultra Istinto. Una trasformazione inedita, mai vista prima, derivante dai poteri di un Dio della Distruzione. L'allenamento con Beerus è servito a Vegeta per conoscere meglio se stesso e sfoderare una trasformazione che Goku non riuscirà mai a raggiungere.

Con i nuovi spoiler di Dragon Ball Super 75, Vegeta ha rivelato ufficialmente a Granolah il nome della propria trasformazione, confermando che si tratta di una cosa mai vista prima d'ora. Il nome in giapponese è 我儘の極意 (Wagamama no Gokui), che già suona molto simile al 身勝手の極意 (Migatte no Gokui) di Goku. La parte "no Gokui" rimane infatti identica, ovvero il segreto di una tecnica.

La parte che cambia è la prima, Wagamama contro Migatte, o meglio nel primissimo kanji delle loro parole: infatti entrambi hanno un significato "egoistico". Nel caso di Goku, migatte significa "egoista" ma contiene il kanji 身, ovvero "corpo", lasciando intendere un corpo che si muove seguendo il proprio volere.

Wagamama invece contiene il kanji 我 che può essere tradotto come "sé", quindi riferendosi all'ego. Di conseguenza, ciò che muove Vegeta è il proprio volere e non il corpo, come per Goku. Una differenza che rende i saiyan più distanti anche nell'uso di queste tecniche divine.

Bisognerà attendere qualche giorno per conoscere la traduzione ufficiale di questo Istinto, con l'uscita di Dragon Ball Super 75 su MangaPlus. Voi come lo chiamereste?