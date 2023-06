Il governo giapponese si muove contro l'IA per proteggere gli artisti: pronta la risposta

Da ormai un anno, con l'esplosione delle IA grazie a tool come Midjourney, ChatGPT e non solo, si fa sempre più impellente, a certi livelli politici, discutere sull'utilizzo di questi strumenti. Le IA infatti vengono già usate molto, per creazione di testi e non solo. C'è infatti chi sta creando un manga con l'IA.

Tutto ciò però sta preoccupando molto il Giappone, considerato che gli artisti nipponici, tra mangaka, animatori e illustratori in generale, non si sentono più al sicuro, con il loro ruolo che potrebbe essere sostituito nel giro di poco tempo dall'intelligenza artificiale. Negli scorsi mesi si è discusso del ruolo delle IA in Giappone e ora sembra muoversi qualcosa concretamente.

La Japan's Agency for Cultural Affairs e l'ufficio di gabinetto hanno valutato negli ultimi tempi la situazione delle IA, con i due corpi governativi che hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale su come il Giappone si muoverà per regolamentare l'utilizzo di questi strumenti. Il Giappone distinguerà le IA utilizzate per scopi commerciali e le IA che invece si trovano ancora in una fase in cui imparano da ciò che viene fornito loro.

Questi due cicli di vita verranno ben definiti: se le IA ancora giovani potranno fare utilizzo senza problemi di ogni contenuto, portando a una realizzazione per scopi educativi o di ricerca e senza copyright, per le IA commerciali la situazione diventa molto più spinosa. In questa fase di vita denominata "AI Use Stage", le IA non potranno utilizzare materiale protetto da copyright, altrimenti si verificherà l'infrazione del diritto d'autore e quindi un reato penale.

Sicuramente il discorso è ancora agli albori, ma non passerà molto tempo prima che le IA vengano regolamentate in tutto il mondo.