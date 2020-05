Il governo giapponese è pronto alla revoca dello stato di emergenza a Tokyo

Il governo giapponese sta valutando la possibilità di revocare, all'inizio della prossima settimana, lo stato di emergenza nell'area metropolitana di Tokyo. I funzionari della città hanno riportato tre nuovi casi di COVID-19 nella giornata di oggi, il numero giornaliero più basso degli ultimi due mesi.

A questo proposito, il governatore Yuriko Koike ha dichiarato che la metropoli soddisfa i criteri del governo per sospendere lo stato di emergenza. I funzionari stanno monitorando la situazione in base a sette indicatori, tra cui il numero di nuovi casi e il tasso di positività ai test.

L'obiettivo del governo per le nuove infezioni è di 0,5 o inferiore, su un campione di 100.000 persone nel giro di una settimana. Un totale di 5,136 persone, residenti a Tokyo, si sono dimostrate positive al virus a partire da venerdì.

Il governo di Tokyo ha delineato una tabella di marcia trifase per la riapertura. Nella prima fase, in seguito alla revoca dello stato di emergenza, riapriranno musei, impianti sportivi, scuole e strutture di simile portata, ma fino alla seconda fase saranno vietati i posti a sedere.

Al momento, i bar e le attività di ristorazione hanno l'obbligo di chiudere prima delle 20:00, ma nella prima fase l'orario verrà esteso alle 22:00.

Durante la seconda fase riapriranno cinema, spettacoli, scuole di tutoraggio e di guida, sale per riunioni ed esposizioni, negozi che offrono beni e servizi non essenziali. Portici, parchi divertimento, saloni di pachinko, manga café, poligoni di tiro e ambienti ludici riapriranno nella terza fase.

Durante la terza fase, bar e ristoranti potranno chiudere prima di mezzanotte. Il numero di partecipanti agli eventi durante la fase 1 sarà limitato a 50, 100 nella fase 2 e 1.000 nella fase 3. il governo chiede specificamente che locali con musica dal vivo, ristoranti con intrattenimento (come i Nightclub), karaoke, palestre per il fitness e in generale strutture ad elevato di rischio di infezione rimangano chiusi in una delle tre fasi.

