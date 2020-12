Giapponesi all'assalto di Demon Slayer 23: le foto incredibili delle fumetterie

Il fenomeno di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che ha coinvolto tutti i giapponesi non può più essere spiegato semplicemente. Il manga di Koyoharu Gotouge ha raggiunto vette mai viste e che probabilmente rimarranno intoccate per decenni se non per sempre. Quelli di Demon Slayer sono numeri eccezionali e che si ripeteranno con l'ultimo tankobon.

Oggi 4 dicembre 2020, in Giappone è programmata la vendita del volume 23 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nelle fumetterie. La Shueisha si aspettava una grossa affluenza e per questo fin dall'inizio ha stampato un totale di 3,95 milioni di copie per la regular più la limited edition.

Con l'arrivo del day one, in Giappone è scattata la Demon Slayer mania che ha riportato tutti i fan fuori dai negozi come accadeva anche per i precedenti volumi, ma con numeri superiori. Le fumetterie giapponesi hanno dovuto ordinare un quantitativo immenso di volumi come potete vedere da alcune foto in basso, e nonostante siano passate poco meno di 8 ore dall'apertura dei negozi, in molti luoghi le copie sono già state esaurite.

Ovviamente non mancano le code chilometriche fuori dai negozi, con gli aspiranti compratori in attesa di entrare, sperando che siano rimasti volumi disponibili. Le foto in basso fanno capire quanto questo fenomeno ormai sia ben radicato e che per l'ultimo volume sarà necessario ristampare a ripetizione per accontentare tutti.