Il Giardino Delle Parole: il film anime di Makoto Shinkai è ora disponibile su Prime Video

Kotonoha no Niwa, il cortometraggio anime di Makoto Shinkai conosciuto in Italia come "Il Giardino Delle Parole", è finalmente tornato in Italia dopo una lunga attesa grazie agli sforzi di Dynit. L'anime era stato rimosso dal catalogo Netflix pochi anni fa, e oggi è finalmente sbarcato su Amazon Prime Video.

Prime Video descrive così la sinossi del film: "Il Giardino delle Parole racconta la storia di Takao, un giovane studente che sogna di diventare un disegnatore di scarpe. Un giorno Takao decide di saltare la scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico. Non immagina che questa decisione cambierà del tutto la sua vita grazie all'incontro con la misteriosa Yukino". La pellicola ha una durata di soli 45 minuti, ed è disponibile sulla piattaforma streaming sia in giapponese sottotitolato che con il doppiaggio italiano.

Makoto Shinkai ha scritto Il Giardino delle Parole nel 2013, sulla scia del successo di 5 cm al secondo. Tre anni dopo l'autore avrebbe realizzato la sua opera magna, Your Name, e infine il pluripremiato film del 2019 Weathering With You. Nel caso in cui voleste recuperare questi piccoli gioielli in formato cartaceo, vi ricordiamo che presto uscirà la Makoto Shinkai Collection, una raccolta distribuita da Star Comics con quattro delle migliori opere dell'autore giapponese.

Il Giardino delle Parole è disponibile su Amazon Prime Video dal mattino del 28 maggio 2021. Per scoprire maggiori dettagli sul film, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione dell'anime.