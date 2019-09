Il Giardino dell'Eden: l'opera di Kaoru Fujiwara giungerà anche in Italia

Nel corso di queste ultime ore, Star Comics ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che Il Giardino dell'Eden, opera cartacea concretizzatasi grazie al lavoro di Kaoru Fujiwara, giungerà in Italia nel corso di questi prossimi giorni.

Andando più nello specifico, è stato reso noto che l'opera sarà disponibile nel nostro paese dall'11 settembre 2019 in fumetteria, libreria e Amazon. Il volume unico - diviso in quattro diverse storie -, creato dalla talentuosa maestra Kaoru Fujiwara, una delle più amate fumettiste giapponesi attive nel campo del fumetto femminile “adulto”, andrà ad arricchire la nuova collana Wasabi, della quale fanno già parte Lo Sfigatto - Nekonaughey e Note dall'Appartamento 107.

"Grazie al suo tratto etereo eppure estremamente espressivo e a uno stile compositivo che strizza l’occhio al mondo della fotografia, la maestra Fujiwara dipinge quattro storie che oscillano vertiginosamente fra l’onirico e il carnale, scavando a fondo nelle distorsioni e nelle contraddizioni dell’animo umano e interrogandosi sulla fragilità dei rapporti. Chiude l’opera un rivisitazione in chiave psicologico-erotica della fiaba di Cappuccetto Rosso. Un’opera imperdibile per chiunque voglia assaporare appieno il gusto del miglior fumetto d’autore giapponese contemporaneo!"

Kaoru Fujiwara nasce in Giappone il 5 aprile 1978. Debutta come fumettista sulle pagine della rivista «Kimi to boku» dell’editore Sony Magazines. Il successo arriva con Shodensha – di cui è considerata una delle autrici più rappresentative – grazie a opere come Shiko Shonen, Omae Ga Sekai Kowashitai Nara, Il Giardino dell'Eden e Fetish. È appassionata di moda e fotografia. Dopo un periodo di pausa di diversi anni è tornata in attività nel 2010.