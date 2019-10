Il Giardino delle Parole vedrà il sopraggiungere di uno spettacolo teatrale a tema

La compagnia teatrale britannica Whole Hog Theatre ha ufficialmente annunciato che Il Giardino delle Parole, film animato realizzato da Makoto Shinkai, verrà trasposto in uno spettacolo teatrale disponibile al Finsbury Park di Londra dal 15 luglio al 15 agosto 2020, una notizia che saprà sicuramente incuriosire molti fan.

Secondo quanto annunciato dalla compagnia, l'opera sarà diretta da Alexandra Rutter e vedrà anche la partecipazione di Nelke Planning, il tutto al fine ultimo di portare la rappresentazione teatrale anche a Tokyo, seppur per il momento non siano state annunciate date specifiche a riguardo. L'opera sarà in inglese ma presenterà degli "occasionali" momenti in cui gli attori parleranno in giapponese e presenterà anche situazioni in cui verranno utilizzate marionette e scene del film che saranno mostrate tramite proiettori.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la produzione segue la storia di Akizuki e Yukino, uno studente e una donna anziana che in quella che sentono essere una vita distaccata e alienata, finiscono con l'incontrarsi casualmente in un giardino giapponese, finendo inesorabilmente con il confrontarsi tra loro. Sulle pagine di Everyeye è inoltre presente la nostra recensione dedicata alla pellicola Il Giardino delle Parole.

Il Giardino delle Parole è stato originariamente presentato in Giappone nel 2013 vincendo il Satoshi Kon Award durante il Fantasia International Film Festival di Montreal. La pellicola ha inoltre vinto il premio per il miglior film d'animazione del 2014 durante il Stuttgart Festival of Animated Film in Germania.